Magasa, incendio nei boschi: il sindaco chiude le strade

(red.) Il vasto e violento rogo che sta divampando in Valvestino, divorando decine e decine di ettari di bosco, ha suscitato anche la grande curiosità di residenti e non e, per evitare che possano verificarsi incidenti, oltre all’intralcio dei mezzi di soccorso, il sindaco di Magasa, Federico Venturini, ha emesso un’ordinanza che chiude le strade nei tratti Magasa-Denai e Magasa-Cima Rest. Si tratta delle strade montane nella zona attorno al Tombea.