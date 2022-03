Bruciano ancora i boschi a Vezza d’Oglio e a Valvestino

(red.) Continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco nella provincia di Brescia a causa diversi incendi boschivi.

Attualmente sono in corso due eventi rilevanti, il primo nel comune di Vezza d’Oglio: l’incendio interessa una vasta porzione di bosco su due versanti della Cima Rovaia, in Val Grande. Sul posto sta operando una squadra di vigili del fuoco con due mezzi. La situazione viene costantemente monitorata dalle squadre di vigili del fuoco e dai volontari AIB.

Nella zona sono presenti diverse baite. Si stanno predisponendo le vasche per il rifornimento idrico dei mezzi aerei AIB che si occuperanno dello spegnimento dall'alto. Sul posto personale DOS e Volontari AIB della Protezione civile.







Il secondo incendio in Valvestino, il fronte delle fiamme sta interessando il monte “bocca di Valle”. In località Denai. Per tutta la notte è rimasto in zona un presidio di vigili del fuoco a protezione di alcune abitazioni. Sul posto anche il sindaco di Valvestino. Attivato questa mattina un supporto con un’autobotte per il rifornimento idrico delle vasche indispensabili agli elicotteri per lo spegnimento dall’alto.