Rogo tra Botticino e San Gallo, un ettaro di terreno in fumo

(red.) Non bruciano solo i boschi a Sonico, in Vallecamonica: un rogo è divampato nelle prime ore della mattinata di venerdì tra Botticino e San Gallo, nel bresciano.

Sul posto le squadre antincendio dei vigili del fuoco e della Protezione civile che stanno lavorando per arginare le fiamme che stanno risalendo il colle della Trinità. Si teme per le abitazioni e per questo è stato richiesto l’intervento dei canadair.

E’ bruciato un ettaro di terreno: l’incendio si è propagato facilmente a causa della siccità del sottobosco e del vento.