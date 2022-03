Pezzaze, brucia un bosco di abeti rossi

(red.) Abetaia divorata dalle fiamme in località Baitei a Pezzaze, nel Bresciano.

Il rogo, particolarmente violento, è stato domato dopo un giorno ed una notte di interventi ininterrotti. Le fiamme erano divampate attorno alle 22 di mercoledì: diversi gli inneschi trovati dagli operatori sulla strada verso il colle di San Zeno.

Ad andare distrutto un ettaro di bosco di abeti rossi: sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e dei volontari dei gruppi antincendio di Tavernole, Marcheno, Collio e Sarezzo, supportati da due elicotteri della Regione. Dall’inizio dell’anno sono oltre 200 gli ettari andati in fumo (pascoli e bosco) in Valtrompia.