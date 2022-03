Bruciano i boschi in Valtrompia e in Valcamonica

(red.) Continuano a bruciare le montagne bresciane: nella serata di mercoledì le fiamme, attorno alle 20, sono divampate a Sonico, in un’area coltivata a castagneto, mentre nella mattinata di giovedì24 marzo un nuovo fronte di incendi si è sviluppato in località case sparse Monte Mondaro, nel comune di Pezzaze, Valtrompia. Sul posto i carabinieri forestali e la protezione civile.

E fiamme anche, nella mattinata di giovedì, in località Coren delle Fate, a 1200 metri di altitudine. Il rogo si estende per una trentina di ettari. Difficoltoso l’intervento per i vigili del fuoco coadiuvati da tre elicotteri della Regione e due canadair: 18 gli operatori intervenuti e due gli automezzi presenti.