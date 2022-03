Pralboino, fiamme e fumo in un’azienda cosmetica

(red.) Fiamme e fumo si sono levate da un’azienda di Pralboino (Brescia) che produce cosmetici.

Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 20 marzo in una ditta situata nella zona di via Braguti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Brescia, Orzinuovi e Verolanuova che hanno scongiurato che l’incendio si propagasse al vicino capannone contenente sostanze chimiche. Le fiamme avrebbero intaccato un impianto che produce azoto.

Al momento non sono note le cause del rogo e sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Arpa per valutare l’eventuale rischio ambientale. Sono infatti bruciate anche plastiche e prodotti chimici.