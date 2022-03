Rogo nel fienile, danni ingenti a Roccafranca

(red.) Un violento rogo, generato per autocombustione, ha mandato in fumo tonnellate di foraggio stoccate in un magazzino dell’azienda agricola Tiraboschi a Roccafranca, nel bresciano.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme.

L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 15 marzo: altissime le fiamme che si sono levate dal “fienile” per sedare le quali sono intervenute le squadre dei pompieri di Chiari, Orzinuovi e Brescia. Purtroppo tutto il foraggio è andato perso: si tratta di un danno rilevante per l’azienda che ora dovrà interrare nei campi l’erba bruciata.