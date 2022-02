Bedizzole, incendio alla Tobanelli: materiale plastico in fiamme

(red.) Un rogo di vaste proporzioni è scoppiato alle primi luci dell’alba di sabato 26 febbraio a Bedizzole (Brescia), all’interno di un’azienda che ricicla alluminio.

Ad andare in fiamme, nell’impianto di via Fusina, la Tobanelli Spa, secondo le prime informazioni, plastica e gomma, materiali che si trovano in uno dei capannoni della ditta.

Sul posto sono intervenute da subito tre squadre dei Vigili del Fuoco, un’autobotte e il Gos (Gruppo Operativo Speciale), per movimentare il materiale metallico presente nel capannone ed i mezzi presenti all’interno della struttura.

Le fiamme sono state domate, ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica, mentre il gruppo Facebook, Comitato Cittadini Calcinato suggerisce, sul social network, di “tenere le finestre chiuse” a causa della nube che si è sollevata a seguito dell’incendio, visibile anche a grande distanza.