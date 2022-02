Erbusco, auto in fiamme nel garage: pompieri al lavoro

(red.) Intervento nella notte per il comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia. Ad Erbusco, per cause in fase di accertamento, ha preso fuoco un’autovettura, custodita nel garage di una palazzina di via Portinari. Foto 3 di 3





Sul posto sono intervenute due squadre con il supporto dell’ autobotte per domare e circoscrivere le fiamme, molto violente, che hanno distrutto la vettura e causato ingenti danni all’autorimessa.

Non risultano persone ferite a seguito del rogo, ma i residenti, in via precauzionale, sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni.