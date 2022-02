Valcamonica, bruciano ancora i boschi tra Berzo e Sellero

(red.) Nuovo incendio nella notte tra lunedì e martedì sui monti tra Berzo e Sellero. Non c’è pace per le montagne bresciane, e camune in particolare, dove, dopo l’ultimo intervento effettuato solamente domenica, si è acceso un ennesimo focolaio sul versante che si affaccia sulla Statale 42.

Sul posto sono (nuovamente) intervenuti i volontari di gruppi di Protezione civile del territorio e due elicotteri della Regione.

Anche in Valtrompia, a Memmo di Collio, si era temuto il propagarsi delle fiamme prontamente contenute dai vigili del fuoco che hanno derubricato l’episodio ad incendio di sterpaglie.