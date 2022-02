Rogo in Maddalena spento, ma resta l’allerta incendi

(red.) Mercoledì 2 febbraio, intorno alle 17 si è sviluppato un nuovo incendio sul versante sud del Monte Maddalena a Brescia, indicativamente fra il tornante 9 e il tornante 11.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, dell’Associazione di Protezione Civile Val Carobbio e del gruppo comunale di Protezione Civile di Botticino sono prontamente intervenute per contenere e spegnere le fiamme favorite dal forte vento in quota e dal terreno particolarmente secco.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale del Comune di Brescia per chiudere la strada di accesso, allontanare i curiosi e garantire la sicurezza viabilistica per i mezzi operativi.

A dirigere le operazioni per la protezione civile il dirigente della Protezione civile della Provincia di Brescia, Giovanmaria Tognazzi.

Poco dopo le 23,30 i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile della Provincia di Brescia hanno dichiarato concluso l’evento incendio.

Ora si lavora a terra per bonificare il sottobosco da eventuali braci non ancora inerti e scongiurare situazioni di possibile ripresa sotto le ceneri.

Ai Carabinieri forestali sono affidate le indagini per appurare l’origine dell’incendio che si ritiene sia di matrice dolosa come confermerebbe il ritrovamento, durante le operazioni di bonifica di un innesco costituito da una bottiglia con resti di stracci. Un elemento utile per le indagini avviate dalla Procura di Brescia.

Vista l’allerta rossa di Regione Lombardia sul rischio incendio, e le condizioni climatiche delle ultime settimane particolarmente favorevoli ad episodi di questo genere anche con rischio vento forte, i volontari dell’antincendio boschivo operativi in città e in provincia sono in costante allerta fino a cessato allarme.