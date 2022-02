Brescia, si riaccende il fuoco in Maddalena: è caccia ai piromani

(red.) C’è la mano dei piromani dietro il nuovo incendio sulla Maddalena, a Brescia.

Si tratta del quarto rogo in 20 giorni: certamente non una fatalità, ma la deliberata intenzione di causare gravi danni al territorio.

Alle 18 di giovedì, al calar del sole, una lunga colonna di fuoco e fumo è stata vista a grande distanza, con segnalazioni anche dall’hinterland. Sul posto, il medesimo colpito anche nei precedenti incendi, particolarmente impervio e difficile da raggiungere, sono intervenute le squadre di pronto intervento che hanno dovuto però interrompere le operazioni per il buio.

Ad essere presa di mira, e ancora sono in corso le indagini della Procura per appurare chi abbia interesse a devastare proprio quell’area privata di bosco, una zona in cui non vi sono abitazioni nè attività.

Alcuni elementi raccolti dagli inquirenti sembrerebbero indirizzarsi verso una pista precisa, ma sulla vicenda è mantenuto il più stretto riserbo. Solo nella mattinata di venerdì sarà possibile appurare i danni causati dal fuoco in questo ennesimo raid doloso.