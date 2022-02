Valcamonica, bruciano i boschi: quattro incendi

(red.) Le fiamme non danno tregua: nel bresciano un altro vasto rogo è scoppiato nella serata di mercoledì 2 febbraio in Valcamonica.

Dopo gli incendi al Maniva e a Pezzaze, quello a Botticino e in Maddalena, senza contare i roghi alle Torbiere, a Lumezzane e Darfo, il fuoco si è acceso anche a Berzo Demo, Forno Allione, Demo e vicino alla sede dell’Arnica. Ma un altro fronte di fiamme si è acceso anche a Novelle di Sellero.

Al lavoro una cinquantina di operatori tra vigili del fuoco, Protezione civile, personale del Comune e della Comunità montana. Un quarto incendio è stato localizzato anche a Novelle di Sellero, a pochi chilometri di distanza.

A peggiorare la situazione in Valcamonica il forte vento che alimenta le fiamme che facilmente, a causa della prolungata siccità, si sono propagate con velocità. All’origine dell’incendio potrebbe esserci una scintilla scaturita dai cavi dell’alta tensione, caduti per le raffiche. La situazione è molto critica: si sono verificato black out nella zona, con la galleria sulla Sp42 che è rimasta al buio.

Alle 20 di mercoledì il sindaco di Sellero, Giampiero Bressanelli, ha firmato un’ordinanza che vieta il transito delle strade agro-silvo pastorali nella frazione Novelle e disposta l’evacuazione delle cascine e malghe che si trovano nei pressi della linea del fuoco.

Nella mattinata di giovedì è atteso l’intervento dei mezzi aerei antincendio, elicotteri e canadair.