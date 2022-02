Botticino, brucia il sottobosco tra Ghiacciarolo e San Gallo

(red.) Un nuovo incendio nel Bresciano, questa volta a Botticino. Mentre si sono ravvivati alcuni focolai sul Maniva e a Pezzaze, interessati nei giorni scorsi da un vasto incendio che ha distrutto 200 ettari di terreno e una porzione di bosco, all’alba di martedì 1 febbraio le squadre di Protezione civile, Vigili del fuoco e carabinieri forestali sono intervenuti per domare il rogo scoppiato nel sottobosco tra Ghiacciarolo e San Gallo.

E’ stato richiesto l’intervento di un elicottero del servizio regionale antincendio. Ancora al vaglio le cause delle fiamme.

Proprio lunedì Regione Lombardia ha lanciato l’allarme rosso per il pericolo di incendi boschivi, esteso a tutto il territorio lombardo.