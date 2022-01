Collio e Pezzaze, nuovi focolai riaccendono l’allarme

(red.) Sembrava rientrato l’allarme incendio a Collio e Pezzaze, nel bresciano, ma, domenica 30 gennaio, complice anche il forte vento, le fiamme hanno ripreso vigore, e sul posto è ritornato l’elicottero regionale.

Di nuovo al lavoro i volontari della protezione incendi della Valtrompia e di Pisogne e i vigili del fuoco.

Sulla natura dolosa del rogo non vi sarebbero dubbi: sono stati trovati inneschi su entrambi i versanti. Ad essere colpiti circa 200 ettari tra bosco e pascoli in Maniva, a quota 1.700 metri sopra la frazione Ivino di Collio Valtrompia.

E nel mirino dei piromani, secondo i primi riscontri, ci sarebbero i terreni di un allevatore bergamasco che, due anni, fa, si è aggiudicato all’asta, per 15 anni, l’area andata a fuoco.

Le indagini proseguono per identificare l’autore (o gli autori) del gesto sconsiderato che ha distrutto centinaia di ettari di vegetazione.

Di natura dolosa sarebbe anche l’incendio scoppiato a Pezzaze venerdì scorso.

Gli operatori hanno lavorato anche domenica fina a tarda notte per domare i nuovi focolai.