Collio, bruciano i boschi vicini al Maniva

(red.) Ancora un rogo nel Bresciano. Questa volta l’incendio, di vaste proporzioni, è scoppiato tra i monti sopra Collio, in Valtrompia, in una zona vicina al Maniva tra Botticini e Val Gradello.

L’allarme è scattato altre 7,30 di questo venerdì. Sul posto le squadre dei vigili dl fuoco di Brescia, i volontari della Protezione Civile, due elicotteri regionali e un canadair inviato da Curno. Il rogo ha attaccato circa 200 ettari di pascolo aiutato dalla scarsità di pioggia delle ultime settimane e dal forte vento che crea difficoltà all’opera di spegnimento e ostacola il lavoro degli uomini che lottano contro l’incendio.

Le indagini per verificare l’eventuale origine dolosa delle fiamme sono affidate ai Carabinieri forestali.