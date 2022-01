Rogo

Calcinato, auto in fiamme: conducente intossicato dal fumo

L'episodio nel pomeriggio di lunedì in via Rovadino. Il mezzo è andato a fuoco probabilmente per un corto circuito. Codice verde per l'autista, ricoverato in ospedale.

(red.) Un’auto che prende improvvisamente fuoco e il proprietario che rimane lievemente intossicato dal fumo.

E’ successo nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio in via Rovadino a Calcinato, nel Bresciano. Il mezzo, parcheggiato in strada davanti ad una pizzeria, è stato avvolto dalle fiamme, forse per un cortocircuito: il conducente ha inalato le esalazioni tossiche e sul posto sono intervenuti alcuni passanti e residenti muniti di estintori, quindi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, spegnendo il rogo.

Il titolare dell’auto è stato soccorso e trasferito in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni sono state poi declassate a codice verde.

Fortunatamente l’incendio è stato circoscritto alla sola autovettura.