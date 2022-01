Brescia, fumo in Maddalena: spento un focolaio

(red.) Ancora focolai sulla Maddalena ed un nuovo intervento di vigili del fuoco e canadair per spegnere le fiamme che si sono riattivate sul monte di Brescia.

Il vento ha riacceso, in più punti, il rogo che ha distrutto un ampio fronte boschivo nei giorni scorsi.

Lunedì 24 gennaio, alle 13, un nuovo allarme che ha fatto scattare le misure di primo intervento: gli operatori sono intervenuti in una zona piuttosto impervia, nella medesima località in cui erano già scaturite le fiamme la scorsa settimana, all’altezza del tornante 11 verso Sant’Eufemia.

Sul posto i tecnici dei Vigili del Fuoco ed i Carabinieri Forestali, affiancati da gruppi di volontari della Protezione Civile che hanno verificato che non si trattasse di un innesco doloso: in un paio di ore il principio di incendio è stato domato.

Disposto, nella mattinata di martedì, un intervento con gli elicotteri per spandere acqua sull’area interessata dai focolai.