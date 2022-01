Pertica Bassa, rogo nei boschi della Corna Blacca

(red.) E’ emergenza incendi boschivi nel Bresciano. Dopo il vasto rogo in Maddalena, che ha impegnato per diverse ore i vigili del fuoco e sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, tra il pomeriggio di domenica e lunedì mattina le fiamme hanno interessato la Corna Blacca, a Pertica Bassa.

L’incendio è divampato sotto il monte Pezzolina, in località La Stoppa, e si è esteso per oltre un chilometro e mezzo.

Accertata l’origine dolosa del rogo, con il ritrovamento di diversi punti di accensione delle fiamme.

Sul posto, l’antincendio della Comunità montana di Valle Sabbia che, con il calare della notte, ha dovuto però interrompere le operazioni, poi riprese nella mattinata di lunedì 24 gennaio con l’ausilio delle squadre dell’antincendio boschivo ed i mezzi aerei provenienti da Curno. La zona, situata a 1700 metri di altitudine, è indicata come impervia, il che rende le operazioni più complesse.