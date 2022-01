Polaveno, brucia un capanno nel bosco

(red.) Ancora un rogo nel Bresciano. Dopo gli incendi divampati negli ultimi giorni sulla Maddalena, in città, a Mompiano, Salò, Castenedolo e Chiari, un altro episodio si è verificato martedì mattina a Polaveno, in Valtrompia, dove ad essere distrutto dalle fiamme è stato un capanno in località San Giovanni.

L’incendio, sulla cui origine sono in corso le indagini di vigili del fuoco e carabinieri, è scoppiato in mattinata, attorno alle 6. Nella struttura erano custodite diverse attrezzature agricole.

L’intervento ha visto sul posto le squadre di Brescia, Gardone Valtrompia e Lumezzane. Il capanno è andato completamente distrutto e le fiamme si sono propagate anche sul prato esterno.