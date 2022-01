Ancora un incendio in via Castagna: nove i mezzi bruciati

(red.) Sono nove i mezzi andati a fuoco nella notte tra venerdì e sabato nella zona ovest di Brescia. Ancora un rogo doloso dopo quello, avvenuto a Capodanno in cui è andato distrutto un furgone telonato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco: nessuna persona è rimasta ferita od intossicata, ingenti i danni per i proprietari delle auto e dei camioncini incendiati.

Il grave episodio si è verificato in via Francesco Castagna, il medesimo luogo della precedente azione dolosa dello scorso 31 dicembre. Le indagini sono in corso, ma si sospetta che potrebbe trattarsi di una replica, in misura più estesa del rogo precedente.