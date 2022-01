Chiari, fiamme in cascina: famiglia sfollata

(red.) Spaventoso incendio, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio in una cascina a Chiari, nel bresciano.

Le fiamme, probabilmente scaturite dal malfunzionamento della canna fumaria, si sono alzate verso le 3: in via Rogge, sono intervenuti i vigili del Fuoco di Brescia, Chiari e Palazzolo.

Il rogo, piuttosto violento, ha impegnato per diverse ore i pompieri, che solo in mattinata sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area del cascinale.

Ingenti i danni alla struttura che è stata dichiarata inagibile e la famiglia che vi abita è stata sfollata. Nessun persona è rimasta ferita.