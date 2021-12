Bedizzole, incendio in una palazzina di via Desio

(red.) Una palazzina ha preso fuoco nel pomeriggio di questo venerdì a Bedizzole, in via Desio. Sul posto sono intervenute cinque squadre di Vigili del fuoco dotate di scale e autopompe, con l’obiettivo di contenere e circoscrivere il rogo che ha coinvolto una decina di appartamenti.

Nel condominio di via Desio vivono una trentina di persone. Le fiamme si potrebbero essere sviluppate dal tetto, e per fortuna l’allarme è stato lanciato in tempo e non si segnalano intossicati dal fumo né ustionati dalle fiamme.