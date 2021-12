Erbusco, spazzatrice in fiamme: rogo domato senza incidenti

(red.) Una spazzatrice in fiamme ha creato un po’ di trambusto, nella mattinata di lunedì 6 dicembre, in via Verdi ad Erbusco, nel bresciano.

Il macchinario per la pulizia delle strade ha improvvisamente preso fuco mentre era parcheggiato nel piazzale antistante l’ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio che, in breve, hanno domato il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita. Accertamenti sull’origine dell’incendio che ha danneggiato il mezzo.