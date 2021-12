Bagnolo Mella, fienile in fiamme: danni ingenti in una cascina

(red.) Ingentissimi i danni ad una cascina di Bagnolo Mella (Brescia) dove un violento incendio, divampato nella serata di lunedì 29 novembre, da un fienile, ha distrutto il porticato di un’abitazione in via Ghedi, in cui erano custoditi attrezzi, fieno e animali.

Ad essere divorati dalle fiamme 400 metri quadrati di superficie: per domare il rogo, visibile a chilometri di distanza, cinque le squadre dei Vigili del fuoco intervenute per mettere in salvo anche il bestiame, mucche e vitelli. Sono stati proprio gli stessi proprietari del cascinale ad accorgersi delle fiamme e a dare l’allarme. Non ci sarebbero feriti, ma i danni, ancora da quantificare, sono, ad una prima stima, molto ingenti. Da appurare le cause del rogo.