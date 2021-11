Toscolano, disabile intrappolato nel rogo: salvato dai pompieri

(red.) Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco di Brescia a Toscolano Maderno, dove un disabile, intrappolato nella sua abitazione in cui era scoppiato un incendio, è stato tratto in salvo prima che la situazione potesse degenerare.

L’episodio è accaduto lunedì 8 novembre intorno alle 13,40: l’ intervento da subito si è rivelato complesso in quanto all’ interno dell’ appartamento, avvolto dalle fiamme in seguito a un problema su una stufa a gpl, si trovava una persona disabile che non era riuscita a portarsi all’ esterno. Gli operatori muniti di autoprotettore con bombole, sono riusciti a raggiungere l’ uomo, trovato riverso nel bagno, e a portarlo in salvo, evitando conseguenze gravissime. Spente le fiamme, i pompieri hanno avviato la bonifica dell’abitazione.