Montichiari, rogo alla Vibatex: 80 vigili del fuoco sul posto

(red.) Un rogo di imponenti dimensioni ed intensità ha impegnato per tutta notte i vigili del fuoco di Brescia alla Vibatex di Montichiari.

Le fiamme, altissime e visibili a grande distanza si sono propagate all’interno di una porzione dell’azienda tessile di via Sigalina attorno alle 20 di mercoledì 3 novembre. Sul posto sono arrivati mezzi da Brescia, Salò, Orzinuovi, Chiari e Desenzano, con il supporto di una squadra da Castiglione delle Stiviere, per un totale di circa un’ottantina di uomini.

Un’intera ala del fabbricato è andata distrutta. Ancora da appurare l’origine dell’incendio in cui fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto, nella mattinata di giovedì, anche i tecnici Arpa e Ats per le verifiche sulla qualità dell’aria e sulla sicurezza per residenti e lavoratori.