Padenghe, taverna in fiamme: famiglia sfollata

(red.) Un rogo he avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi quello che si è sviluppato nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 ottobre in via Vighenzi a Padenghe sul Garda, nel bresciano.

Le fiamme, scaturite nella taverna di un’abitazione, hanno distrutto completamente il piano interrato: la villa è stata dichiarata inagibile e la famiglia occupante ha dovuto trovare una soluzione alternativa finchè non saranno effettuati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della casa.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma molta è stata la paura nella zona in cui sorge la villetta interessata dall’incendio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Desenzano e da Salò.