Sirmione, incendio al residence “Le Pagode”

(red.) Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato al secondo piano del residence “Le Pagode” a Lugana di Sirmione, nel bresciano.

Ad accorgersi delle fiamme un ragazzo che stava passeggiando con il proprio cane e che ha dato l’allarme suonando i campanelli dell’attività ricettiva, svegliando gli ospiti che stavano dormendo.

L’incendio si è sviluppato, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Desenzano, intervenuti con il supporto delle squadre di Castiglione e di Brescia, nell’edificio che sorge tra via Moretto, via La Marmora e via Solferino. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per avere la meglio sulle fiamme e per mettere in sicurezza lo stabile.

Le persone che alloggiavano nell’appartamento da cui si è innescato il rogo non erano in casa, ma tutti gli occupanti degli alloggi sono stati fatti evacuare. Nessuno degli ospiti è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.