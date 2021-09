Bassa bresciana

Remedello, rogo in casa: 27enne intrappolata al terzo piano

La ragazza è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei vicini che, con una scala, l'hanno aiutata a mettersi in salvo. E' accaduto in via Castello.

(red.) Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e alla prontezza ed al senso di solidarietà dei vicini di casa, una ragazza 27enne di Remedello, nel bresciano, è scampata al rogo della propria abitazione, in via Castello. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì quando la ragazza, che vive con la madre, assente in quel momento, si è svegliata attorno alle 3, avvertendo l’odore acre del fumo che stava salendo dalle scale. Immediatamente ha chiuso la porta della propria stanza e allertato i pompieri. Quindi si è affacciata alla finestra del terzo piano richiamando l’attenzione del vicinato: alcuni residenti le hanno portato una scala, grazie alla quale la giovane è scesa in giardino, al riparo dalle fiamme. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso e tratto in salvo il cane della 27enne, rimasto intrappolato al piano inferiore dell’abitazione. Ancora da quantificare i danni.