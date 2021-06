Pisogne, minibus in fiamme a fine servizio: arrivano i vigili del fuoco

(red.) L’altra sera, lunedì 7 giugno, un piccolo autobus che a Pisogne, sull’alto Sebino bresciano, copre il tratto di strada dal centro del paese verso le altre località, è andato in fiamme. E’ successo nella frazione di Fraine nel momento in cui il servizio di trasporto si era concluso per la giornata. E questo è stato un effetto positivo, visto che avrebbe potuto avere conseguenze ben diverse se fosse stato ancora in servizio e con i passeggeri a bordo.

Il mezzo era stato appena parcheggiato e subito dopo, probabilmente a causa di un guasto all’impianto elettrico, è stato avvolto dalle fiamme. I primi a verificarlo sono stati alcuni passanti e residenti che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto si sono mossi quelli da Darfo Boario Terme che in poco tempo hanno spento il rogo ed anche evitato che altri mezzi nelle vicinanze potessero essere raggiunti dalle fiamme.