Collebeato, incendio in fabbrica di armi: ore di lavoro per i vigili del fuoco

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio, l’azienda De Robertis di Collebeato, nell’hinterland bresciano, è stata teatro di un’esplosione e poi di un incendio. E’ accaduto intorno alle 13,30 quando nell’impresa che lavora armi e munizioni si è sviluppato un rogo. In particolare, all’interno di un silos dove erano presenti degli scarti di lavorazione e della segatura.

Forse è una scintilla alla base dell’incendio successivo. Subito i dipendenti e il personale si sono recati all’esterno, mentre sul posto sono giunti i vigili del fuoco attrezzati anche con l’autobotte e l’autoscala. Le attività di spegnimento sono andate avanti per ore, fino al tardo pomeriggio. Ma per fortuna nessuno degli altri edifici vicini all’azienda è rimasto coinvolto, così come non si sono registrati feriti né intossicati.