Cazzago, furgone in fiamme sulla sp 19: arrivano i vigili del fuoco

(red.) Questa mattina, giovedì 13 maggio, dopo le 8 si è reso necessario interrompere la circolazione stradale tra l’uscita del casello dell’autostrada A4 a Ospitaletto, nel bresciano, così come sul cavalcavia ferroviario sopra la provinciale 19, a causa di un furgone che ha preso fuoco. Il rogo ha avvolto il mezzo che stava percorrendo la strada in territorio di Cazzago San Martino e in direzione della Valtrompia.

La colonna di fumo nero sprigionata dal rogo era visibile da chilometri di distanza mobilitando sul posto le squadre dei vigili del fuoco. E proprio per consentire le attività di spegnimento si è dovuto procedere con la chiusura al traffico di alcuni tratti di strada. In ogni caso e per fortuna non si sono registrati feriti.