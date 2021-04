Rodengo Saiano e Travagliato, due incendi di sera sui tetti di due case

(red.) Durante la serata di ieri, domenica 25 aprile, si sono sviluppati due incendi ai danni di altrettante abitazioni a Rodengo Saiano e Travagliato, nel bresciano e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. A Rodengo Saiano l’abitazione interessata si trova in via Giovanni Paolo II dove le fiamme all’improvviso sono divampate sul tetto. Gli operatori antincendio hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare il rogo, mentre solo oggi, lunedì 26 aprile, dopo un’attenta verifica, si valuteranno le condizioni dell’abitazione.

A Travagliato, invece, l’incendio è divampato sul tetto di un’altra casa dopo che la canna fumaria si era surriscaldata. Qui, dove le condizioni dell’abitazione sono da valutare, si è reso necessario anche lo smontaggio dei pannelli solari sulla copertura.