Incendi in casa a Brescia e Lumezzane, otto famiglie sfollate

(red.) Nel quartiere Leonessa a Brescia il rogo divampato all’interno di una palazzina residenziale nella notte tra sabato 17 e ieri, domenica 18 aprile, sarebbe dovuto a un problema alla canna fumaria. Quello scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, a Lumezzane Sant’Apollonio sarebbe stato causato da un corto circuito. E il risultato è stato identico: in città, così come nel paese valtrumplino, ci sono quattro famiglie sfollate.

Per quanto riguarda l’incendio divampato a Lumezzane, è successo intorno alle 18,50 richiamando poi l’attenzione di un vasto schieramento dei vigili del fuoco del paese, da Gardone Valtrompia e da Brescia. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza. Ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. E’ accaduto in via Monte San Michele nel momento in cui sembra che una donna, l’unica residente presente in quel momento nell’abitazione, avesse acceso la lavatrice quando però era già attivata anche una stufa per il riscaldamento.

La troppa energia avrebbe provocato il corto circuito e le fiamme. Così si è alzata una colonna di fumo alta diversi metri. La donna è riuscita a mettersi in salvo guadagnando la fuga all’esterno, mentre l’edificio è stato dichiarato inagibile e ci sono quattro famiglie sfollate. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera anche per evitare che le fiamme raggiungessero le altre abitazioni vicine.