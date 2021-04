Camion prende fuoco all’interno del termoutilizzatore di A2A, arriva autobotte

(red.) Nella mattinata di mercoledì 14 aprile, alle ore 12 circa, una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia, con il supporto dell’autobotte, è intervenuta nell’area del termoutilizzatore di A2A, in via Codignole, per il principio di incendio in un cassone di un autoarticolato di rifiuti CSS.

Subito dopo lo spegnimento, il veicolo è stato scortato in un’area sicura nei pressi del sito affinché le opere di bonifica venissero ultimate.