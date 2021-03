Carpenedolo, fiamme in municipio prima del consiglio comunale

(red) Nella prima serata di ieri, lunedì 29 marzo, in piazza Europa a Carpenedolo, nella bassa bresciana, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere per un incendio divampato all’interno del municipio poco prima che si tenesse una seduta del consiglio comunale.

E proprio la presenza del personale in attesa di partecipare alla riunione è stata decisiva per evitare che le fiamme innescate in modo accidentale nel magazzino al piano terra raggiungessero l’intera sede comunale.

Sul posto per motivi di sicurezza sono giunti anche i carabinieri della stazione locale. Il consiglio comunale è poi iniziato dopo circa mezzora di ritardo, ma senza alcun problema visto che il pubblico poteva seguire la seduta solo online.