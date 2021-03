Palazzolo, scappa in pigiama e ciabatte dall’appartamento in fiamme

(red.) Dall’altra sera, mercoledì 24 marzo, i carabinieri bresciani della stazione di Palazzolo stanno cercando un uomo di 58 anni che, dopo il divampare di un incendio nel proprio appartamento all’ultimo piano di una palazzina di via Lagorio, in zona stazione ferroviaria, si è allontanato in pigiama e ciabatte senza più tornare indietro. Il rogo, forse provocato da un corto circuito a un elettrodomestico, si è acceso intorno alle 21 all’interno del locale di cui il 58enne è anche proprietario.

I residenti del circondario, nel vedere le fiamme, hanno allertato i vigili del fuoco e fatto muovere sul posto anche i carabinieri e i mezzi di soccorso. Ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. L’appartamento del 58enne è stato dichiarato inagibile, mentre l’intervento degli operai antincendio ha evitato che le fiamme raggiungessero il resto della palazzina.

In ogni caso, alla famiglia residente al piano inferiore rispetto a quello dell’epicentro del rogo è stato chiesto di trascorrere la notte da amici o parenti a causa delle infiltrazioni d’acqua per lo spegnimento. Ma come detto ora l’attenzione è tutta per l’uomo che si è allontanato.