Montichiari, un’altra auto in fiamme nel parcheggio di un supermercato

(red.) Ieri mattina, mercoledì 24 marzo, si è assistiti a una scena identica a quella di sabato 20 nel momento in cui a Montichiari, nella bassa bresciana, un’auto ha preso fuoco ed è rimasta avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un supermercato.

Stavolta è successo in via Trieste, davanti al “Lidl”. Un uomo residente nella cittadina era appena entrato nel punto vendita per fare la spesa e quando è uscito si è trovato l’auto in fiamme. Ma si tratterebbe di una causa accidentale, forse per un guasto al motore.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere che hanno domato subito il rogo, ma la vettura era distrutta. In ogni caso e per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Esattamente come era accaduto sabato nel parcheggio del Penny Market di viale Europa dove aveva preso fuoco una Mercedes di una 66enne intenta a fare la spesa.