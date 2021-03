Incendio in una stalla a Verolanuova, tanti disagi ma nessun ferito

(red.) Grave incidente, mercoledì 24 marzo, nella Bassa Bresciana. Stamattina alle 3,40, tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, tre supporti con autoscala e due autobotti sono intervenuti nel comune di Verolanuova, in via San Martino, per un grosso incendio della copertura di una cascina. Le squadre intervenute hanno lavorato fino al sorgere del sole per domare le fiamme. Le fasi di bonifica sono ancora in corso. Non si conoscono ancora le cause. Fortunatamente nessun ferito.