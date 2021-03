Fiamme in un sottotetto, paura nella notte a Lograto

(red.) Vasto incendio, la notte compresa tra domenica e lunedì 15 marzo, a Lograto, in provincia di Brescia. Per circostanze ancora da chiarire, intorno all’una e 50, un focolaio ha intaccato la copertura in legno di un tetto di un condominio di via Gabriele Rosa. Le fiamme hanno divorato gran parte della struttura, che misura circa 300 metri quadri.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite, con fatica, ad avere la meglio sul fuoco. Da questa mattina i pompieri sono al lavoro per le fasi di bonifica. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto anche i carabinieri e il 118.