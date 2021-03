Rovato, auto in fiamme nel garage: arrivano i vigili del fuoco

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 5 marzo, i vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere un intervento di spegnimento di un incendio all’interno di un garage in una palazzina residenziale in via Bettoni a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 14 quando le fiamme e il fumo proveniente da un’auto posteggiata nella rimessa hanno spinto ad allertare gli operatori antincendio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Brescia e Chiari che hanno domato il rogo ed evitato conseguenze peggiori. Ma della vettura in fiamme è rimasto solo lo scheletro. I carabinieri della stazione locale allertati sul posto stanno cercando di ricostruire le cause del rogo.