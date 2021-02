Ome, fiamme sul tetto di una villetta: famiglia sfollata in salvo

(red.) Nella notte tra giovedì 25 e ieri, venerdì 26 febbraio, è divampato un incendio ai danni di una villetta su due piani in via Valle a Ome, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alla mezzanotte quando il padrone di casa sarebbe stato il primo ad accorgersi che dal tetto giungevano le fiamme e il fumo. La sensazione è che a innescare il rogo sia stato un cattivo funzionamento della canna fumaria collegata a una stufa a pellet.

Il fuoco, bruciando buona parte della copertura, ha poi raggiunto il sottotetto e l’appartamento al di sotto dichiarato inagibile. L’altro appartamento, invece, pur interessato dalle fiamme, avrà bisogno solo di qualche lavoro di manutenzione straordinaria.

La famiglia interessata dall’alloggio inagibile, formata da padre, madre e una bambina, sono riusciti a mettersi in salvo e hanno trovato una sistemazione temporanea. I vigili del fuoco chiamati sul posto per l’intervento di spegnimento, ieri, venerdì, si sono anche occupati dei primi interventi per la messa in sicurezza.