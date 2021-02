Chiari, fiamme di notte in una palazzina: due appartamenti inagibili

(red.) Nella tarda serata di venerdì 19 febbraio, è divampato un incendio sul tetto di una palazzina in via Marengo 30 a Chiari, nel bresciano. L’allerta da parte dei residenti è scattata intorno alle 23,30 quando le fiamme erano evidenti, insieme al fumo. E’ stata la citofonata di un conoscente ad avvisare Anas Davide Mizaui, un giovane odontotecnico residente al primo piano della palazzina, delle fiamme che apparivano all’esterno ma delle quali gli abitanti non avevano ancora percepito la presenza. Il suo allarme ha salvato la vita anche a una coppia di anziani e a due coniugi con le loro bambine, che occupavano il secondo piano.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo, Orzinuovi e Brescia che hanno operato fino a notte fonda per domare il rogo.

Utilizzando una piattaforma mobile i pompieri hanno potuto impedire la propagazione delle fiamme agli edifici confinanti. In ogni caso non ci sono stati feriti né intossicati. Mentre si stanno cercando di individuare le cause del rogo, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sabato 20 febbraio le verifiche sono proseguite con l’aiuto della Polizia locale che ha disposto la chiusura della strada che si muove davanti alla palazzina interessata. A quanto pare le fiamme sono partite dalla canna fumaria della stufa a pellet dell’appartamento occupato dall’odontotecnico.