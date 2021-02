Salò, anziana salvata dai vicini dall’incendio in camera da letto

(red.) Nella notte tra mercoledì 10 e oggi, giovedì 11 febbraio, è partita una richiesta di aiuto da Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda, a causa di un incendio divampato nella camera da letto di una signora anziana che in quel momento stava dormendo. Sono stati i vicini di casa ad essere decisivi nel momento in cui l’hanno tratta in salvo portandola fuori dall’appartamento e allertando i soccorsi.

Sul posto, in via Madonna del Rio, sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’anziana, invece, seppure in condizioni non gravi, è stata trasportata al Città di Brescia attrezzato per questo genere di interventi in caso di intossicazione. Gli operatori antincendio, oltre ad occuparsi dello spegnimento del rogo, hanno anche dovuto dichiarare inagibile quella stanza, mentre la causa potrebbe essere riconducibile a un corto circuito.