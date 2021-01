Calcinato, in fiamme la roulotte e parte del tendone del circo Grioni

(red.) Dopo i danni per i mancati guadagni connessi all’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di tenere gli spettacoli nelle città, per il circo Grioni è arrivata una nuova sventura. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 gennaio, intorno alle 18,30 una roulotte a disposizione del gruppo circense e che ospitava gli abiti di scena, in questo periodo a Calcinato, nella bassa bresciana, ha preso fuoco. E le fiamme hanno raggiunto e distrutto anche parte del megatendone arrotolato nelle vicinanze.

E’ accaduto tutto in via XX Settembre e l’allerta ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco da vari comandi. Nessuno per fortuna è rimasto ferito o intossicato, compresi gli animali impiegati per gli spettacoli. Ma la roulotte è andata in fumo, così come distrutto parte del tendone per un totale che la compagnia ha conteggiato in migliaia di euro. Tra l’altro, all’interno della roulotte c’era anche una bombola di gas che è stata subito rimossa dai vigili del fuoco con il rischio che esplodesse.