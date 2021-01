Mazzano, a fuoco una cascina disabitata. Crollano tetto e balcone

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 9 gennaio i vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento di spegnimento di un incendio appiccato all’interno di una cascina non più abitata a Ciliverghe di Mazzano, nell’hinterland bresciano. Di certo si è trattato di un rogo appiccato in modo volontario da qualcuno e ai danni dell’edificio che nel tempo è diventato una discarica e rifugio di fortuna per senza tetto.

Le fiamme hanno provocato il crollo del tetto e del balcone, ma è stato evitato che l’intera struttura implodesse su sé stessa. E nelle fiamme sono rimasti coinvolti anche cumuli di rifiuti. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine che potrebbero risalire ai piromani attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste al vicino cantiere dell’alta velocità.