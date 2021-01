Lodrino, in fiamme il tetto di una casa. Sul posto i vigili del fuoco

(red.) Dalle prime ore di questa mattina, sabato 9 gennaio, diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Lodrino, in Valtrompia, nel bresciano, dove è divampato un incendio sul tetto in legno di un’abitazione. Sul posto sono presenti, tra gli altri, gli operatori di Gardone Valtrompia e quelli di Lumezzane con autobotte, autoscala e modulo antincendio.

Non è escluso che il rogo, che ha distrutto una parte della copertura, sia stato innescato, come spesso capito in questo periodo, a un cattivo funzionamento alla canna fumaria. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco si stanno occupando anche della bonifica e messa in sicurezza. In ogni caso e per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati all’interno dell’abitazione.