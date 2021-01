Montichiari, auto in fiamme dopo scontro: alla guida un ubriaco

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 gennaio, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Arzaga a Montichiari, nella bassa bresciana. Ma ciò che ha fatto più preoccupare è il fatto che una delle vetture, subito dopo l’impatto, ha preso fuoco e che tra i mezzi coinvolti c’era uno alimentato a gpl. L’impatto, secondo la prima ricostruzione, è stato provocato da un 32enne marocchino alla guida di una Volkswagen Golf e che è risultato ubriaco, addirittura con una concentrazione di alcol nel sangue di quattro volte oltre il limite consentito.

Lui, forse durante un sorpasso azzardato, si è scontrato con gli altri due veicoli. A bordo delle altre auto, una Renault Modus e una Mercedes, c’erano due donne di 27 e 71 anni che sono state condotte, con due ambulanze, all’ospedale Civile di Brescia. Il nordafricano, invece, è rimasto illeso e rischia una sanzione, oltre alla sospensione della patente e il sequestro del veicolo andato in fiamme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere per risolvere il traffico.