Malpaga, brucia villetta bifamiliare, sei persone evacuate

(red.) Sabato sera squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Brescia, Castiglione, Verolanuova, Orzinuovi e Salò con una ventina di pompieri sono state duramente impegnate a Malpaga, frazione di Calvisano, dove un incendio è scoppiato intorno alle 20,30 in una villetta bifamiliare di via Verdi arrivando fino al tetto.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è andato avanti fino a notte inoltrata con la bonifica e la messa in sicurezza, terminate intorno alle 4,30 di domenica. Sono stati distrutti circa 200 metri quadri di tetto e i danni provocati dal rogo hanno reso inagibile l’abitazione, così sono state evacuate le due famiglie, in tutto sei persone, che la abitano.